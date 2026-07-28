Фото: ОВА

В ночь на 28 июля российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Для ударов враг применил беспилотники и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская и Покровская громады. В результате ударов повреждены агропредприятие, заправка и магазин. Ранения получил 59-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Покровской громаде на Синельниковщине и в Вербковской громаде Павлоградского района из-за попаданий вспыхнули пожары.

В Верховцевской громаде Каменского района повреждена инфраструктура.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 19 человек, среди них – семеро детей.