09:26  28 июля
В Одессе взорвался автомобиль военнослужащего: 49-летний водитель ранен
08:57  28 июля
В Киевской области поезд насмерть сбил мужчину
01:35  28 июля
MELOVIN признался, каких поклонников сразу блокирует в соцсетях
UA | RU
UA | RU
28 июля 2026, 08:14

Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 107 из 131 российского беспилотника

28 июля 2026, 08:14
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 28 июля РФ атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 107 российских беспилотников на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 28 июля 2026 года

Напомним, в ночь на 28 июля российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате вражеских ударов повреждены агропредприятие и инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы беспилотники дрон ПВО
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Черниговщине "Герберы" ударили по АЗС и агропредприятию: есть раненый
28 июля 2026, 10:46
Во Львовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу: трое пострадавших
28 июля 2026, 10:43
Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: в Польше задержаны двое подозреваемых
28 июля 2026, 10:33
Из-за обстрелов и непогоды обесточены потребители в 11 областях – Минэнерго
28 июля 2026, 10:17
Облавы и принудительный призыв: РФ готовит мобилизацию на ВОТ – "АТЕШ"
28 июля 2026, 09:59
На Прикарпатье на третьи сутки поисков в Днестре нашли тело 24-летнего парня
28 июля 2026, 09:55
На Житомирщине в результате ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок
28 июля 2026, 09:40
РФ атаковала Харьковщину ракетами и дронами: погиб мужчина, 14 человек пострадали
28 июля 2026, 09:39
В Одессе взорвался автомобиль военнослужащего: 49-летний водитель ранен
28 июля 2026, 09:26
Пограничники нанесли сокрушительные удары по оккупантам Сумской области
28 июля 2026, 09:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Николов
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »