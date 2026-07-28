Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 июля РФ атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 107 российских беспилотников на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 28 июля российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате вражеских ударов повреждены агропредприятие и инфраструктура.