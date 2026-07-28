Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. Враг атаковал управляемыми авиабомбами, минометами, артиллерией и беспилотниками разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за ударов КАБ ранения получили трое мальчиков в возрасте 3, 6 и 10 лет, а также 71-летний мужчина и две 38-летние женщины. Еще один 71-летний мужчина пострадал от попадания дрона. Уничтожены складские помещения, повреждены частный дом, две АЗС, девять авто и предприятие.

В Белопольской громаде в результате атаки дрона ранены двое детей – 3-летняя девочка и 11-месячный мальчик, а также 36-летняя женщина. Повреждены два частных дома и склад.

В Шосткинской громаде из-за удара БпЛА ранены двое парней 12 и 14 лет.

В Глуховской громаде из-за попадания дрона получил ранение 24-летний мужчина. Повреждены 16 частных и четыре многоквартирных дома, здание Глуховского горсовета, лицей, автомойка, восемь авто и линия электропередач.

В Середино-Будской громаде вражеский дрон травмировал женщин в возрасте 54 и 72 лет.

В Недригайловской громаде в результате попадания БПЛА в дом пострадали 40-летний мужчина и две женщины в возрасте 38 и 49 лет.

В Великописаревской громаде из-за атаки дрона ранения получил 74-летний мужчина.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1107 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили 14 человек, среди которых трое детей.