Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 43 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили три многоэтажки и восемь частных домов.

Также оккупанты повредили заведение культуры и частные автомобили.

Из-за российских ударов погибли три человека, еще 10 – получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 19 человек, среди них – семеро детей.