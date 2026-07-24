10:56  24 июля
В Хмельницкой области приговорили женщину, которая довела 15-летнюю дочь до сепсиса
11:37  24 июля
Враг ударил по Одессе: поврежден магазин, есть пострадавший
08:17  24 июля
В Полтаве 11-летний ребенок выпал с шестого этажа
UA | RU
UA | RU
24 июля 2026, 20:00

"Друг Труханова" Ткач после обысков сбежал за границу - СМИ

24 июля 2026, 20:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В СМИ появилась информация о возможном побеге за границу Константина Ткача. По данным источников, это произошло после обысков

Об этом сообщил блоггер Игорь Лаченков, передает RegioNews.

По словам блогера, у "друга Труханова" Константина Ткача провели обыски, после чего он якобы уехал за границу. По словам Игоря Лаченкова, Бюро экономической безопасности провело обыски у бизнесмена, который выиграет многие тендеры в Одессе.

Также Игорь Лаченков добавил, что во время обыска Ткач якобы добровольно отдал свой телефон правоохранителям.

Что известно об обысках

По данным "Думской", обыски и изъятие документов проводились в офисах компании "ГЕРЦ" и связанных с ней структурах детективы Бюро экономической безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора. По данным источников журналистов, следственные действия проходят в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов.

Эти компании связывают с Константином Ткачем. В Одессе они являются одним из самых больших игроков и работают на рынке приема и распределения коммунальных платежей.

При этом в компании "ГЕРЦ" заявили, что информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности. По данным предприятия, следственные действия проводились в "Югтранстерминале" и не связаны с деятельностью "ГЕРЦ".

"В подтверждение нам предоставили копию определения Печерского районного суда Киева. Согласно документу, суд разрешил проведение обыска в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). В определении упоминается ООО "Югтранс-Терминал", учредителем которого является предприятие с иностранными инвестициями ООО "Аверс". Также указано, что обыск санкционирован по адресу Еврейская, 2А, где расположена часть офисных помещений", - говорят журналисты.

Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе арест имущества бывшего руководителя Офиса Президента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование обыски Одесса
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
СБУ нанесла удары по российским НПЗ
24 июля 2026, 20:20
В Братиславе задержали бывшего чиновника Украинской ассоциации футбола: готовится экстрадиция
24 июля 2026, 19:59
Удары дронов и артиллерии по Херсонщине: шесть раненых, среди них — работницы больницы
24 июля 2026, 19:45
В Хмельницкой области ребенок выпал из автобуса на ходу
24 июля 2026, 19:40
Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине
24 июля 2026, 19:40
Авиаудар по Запорожью: оккупанты попали в частный сектор и кладбище
24 июля 2026, 18:59
В Киеве обсудили ответные меры на российские обстрелы инфраструктуры
24 июля 2026, 18:38
Суд оставил в силе арест имущества Ермака: что именно заблокировали
24 июля 2026, 18:20
Выплаты военным: как происходит индексация
24 июля 2026, 18:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »