"Друг Труханова" Ткач после обысков сбежал за границу - СМИ

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В СМИ появилась информация о возможном побеге за границу Константина Ткача. По данным источников, это произошло после обысков

Об этом сообщил блоггер Игорь Лаченков, передает RegioNews.

По словам блогера, у "друга Труханова" Константина Ткача провели обыски, после чего он якобы уехал за границу. По словам Игоря Лаченкова, Бюро экономической безопасности провело обыски у бизнесмена, который выиграет многие тендеры в Одессе.

Также Игорь Лаченков добавил, что во время обыска Ткач якобы добровольно отдал свой телефон правоохранителям.

Что известно об обысках

По данным "Думской", обыски и изъятие документов проводились в офисах компании "ГЕРЦ" и связанных с ней структурах детективы Бюро экономической безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора. По данным источников журналистов, следственные действия проходят в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов.

Эти компании связывают с Константином Ткачем. В Одессе они являются одним из самых больших игроков и работают на рынке приема и распределения коммунальных платежей.

При этом в компании "ГЕРЦ" заявили, что информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности. По данным предприятия, следственные действия проводились в "Югтранстерминале" и не связаны с деятельностью "ГЕРЦ".

"В подтверждение нам предоставили копию определения Печерского районного суда Киева. Согласно документу, суд разрешил проведение обыска в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). В определении упоминается ООО "Югтранс-Терминал", учредителем которого является предприятие с иностранными инвестициями ООО "Аверс". Также указано, что обыск санкционирован по адресу Еврейская, 2А, где расположена часть офисных помещений", - говорят журналисты.

Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе арест имущества бывшего руководителя Офиса Президента.