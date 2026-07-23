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Новий Кабінет міністрів України вирішив не зупиняти процес бронювання військовозобов'язаних через застосунок «Дія»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За даними джерел видання, питання призупинення послуги наразі відтермінували з кількох причин. Зокрема, під час ухвалення попереднього рішення минулим складом уряду не було враховано всі ризики та позиції, тому новому складу Кабміну потрібно більше часу на його опрацювання.

Крім того, у Міністерстві економіки прагнуть уникнути негативного суспільного резонансу в перші дні своєї роботи.

Зазначається, що всі зміни щодо можливого призупинення бронювання наразі втратили актуальність.

Нагадаємо, рішення про призупинення бронювання через "Дію" ухвалили минулого тижня на рівні Ставки верховного головнокомандувача. Розглядалися різні варіанти введення обмеження.