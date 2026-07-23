Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале июля 26-летний водитель Range Rover пьяным вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП травмировались двое пассажиров. Сразу после аварии с отцом водителя связался делец и заявил, что имеет связи в районном суде и правоохранительных органах. За 15 тысяч долларов он утверждал, что гарантирует "правильное" решение, а в случае отказа запугивал семью реальным сроком для сына.

Семья потерпевшего обратилась в полицию. Правоохранители задержали фигуранта сразу после передачи всей суммы.

Во время обыска в его автомобиле, кроме полученных средств, обнаружили еще 120 тысяч долларов, происхождение которых устанавливают.

Злоумышленнику объявили о подозрении за злоупотребление влиянием, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержан задержан адвокат, который обещал "решить" дело в суде за 14 тысяч долларов. После перечисления первой части средств правоохранители задержали фигуранта.