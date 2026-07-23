10:13  23 июля
В Хмельницкой области микроавтобус попал под поезд
08:47  23 июля
В Кривом Роге во время пожара в доме погибли супруги
01:55  23 июля
Актриса Анна Саливанчук отомстила аферисту, который покинул ее семью на улице
UA | RU
UA | RU
23 июля 2026, 11:26

На Тернопольщине задержали дельца, который требовал 15 тысяч долларов за "решение вопроса" в суде и полиции

23 июля 2026, 11:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили злоумышленника, обещавшего за деньги "замять" уголовное дело по ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале июля 26-летний водитель Range Rover пьяным вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП травмировались двое пассажиров. Сразу после аварии с отцом водителя связался делец и заявил, что имеет связи в районном суде и правоохранительных органах. За 15 тысяч долларов он утверждал, что гарантирует "правильное" решение, а в случае отказа запугивал семью реальным сроком для сына.

Семья потерпевшего обратилась в полицию. Правоохранители задержали фигуранта сразу после передачи всей суммы.

Во время обыска в его автомобиле, кроме полученных средств, обнаружили еще 120 тысяч долларов, происхождение которых устанавливают.

Злоумышленнику объявили о подозрении за злоупотребление влиянием, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержан задержан адвокат, который обещал "решить" дело в суде за 14 тысяч долларов. После перечисления первой части средств правоохранители задержали фигуранта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка ДТП полиция задержание Тернопольская область влияние злоумышленник
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Черниговской области судили администратора канала "с повестками"
23 июля 2026, 12:30
В Одесской области задержали браконьера с уловом мидий на 300 тыс. грн
23 июля 2026, 12:14
Килограмм наркотиков готовили к сбыту: в Полтаве задержали двух парней
23 июля 2026, 12:12
Россияне ударили по предприятию в Павлограде: возник пожар
23 июля 2026, 11:58
Дроны РФ ударили по энергообъектам Черниговщины и пищевому предприятию
23 июля 2026, 11:53
"Габаритное" ДТП в Ровенской области: фура столкнулась с самоходным опрыскивателем
23 июля 2026, 11:46
На Полтавщине львица напала на 5-летнего мальчика: его прооперировали
23 июля 2026, 11:38
Женский люкс в Украине: как изменились запросы и привычки покупателей за последние годы
23 июля 2026, 11:15
ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ: под ударом финансы, нефть и "теневой флот"
23 июля 2026, 11:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Борислав Береза
Юрий Бутусов
Все блоги »