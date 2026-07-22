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22 июля 2026, 21:12

В Киеве будут судить руководителя ШЭУ Днепровского района

22 июля 2026, 21:12
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя КП ШЭУ Днепровского района г. Киева по обвинению в растрате бюджетных средств

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Установлено, что руководитель коммунального предприятия в мае 2025 подписал договор на поставку асфальтобетонных смесей по завышенным ценам.

Согласно выводам экспертиз, проведенных в уголовном производстве, за них переплатили более 1,2 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что полицейские Криворожья направили в суд дело в отношении чиновника, обвиняемого в незаконной добыче подземных вод. В результате незаконного использования недр государству нанесен ущерб на сумму почти 90 миллионов гривен.

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