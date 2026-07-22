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22 липня 2026, 23:35

Бенизн в Україні дорожчає: які цінники тепер на АЗС

22 липня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та інших факторів регулярно змінюються ціни на пальне. Станом на 22 липня фіксують подорожчання на АЗС

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 22 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 82,28 гривні за літр (+0,94 гривні);
  • бензин А-95 – 78,40 гривні за літр (+1,11 гривні);
  • бензин А-92 – 75,07 гривні за літр (+1,65 гривні);
  • дизпальне – 81,70 гривні за літр (+1,54 гривні);
  • автогаз – 40,35 гривні за літр (+0,30 гривні).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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