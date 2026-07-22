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22 июля 2026, 21:59

Тарифы во время войны: в Минэнерго развеяли мифы о требованиях МВФ по повышению цен

22 июля 2026, 21:59
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Фото: РБК-Украина
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Украина не брала отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения

Об этом сообщили в Минэнерго, передает RegioNews .

"В последнее время звучат тезисы, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. На самом деле, в меморандуме с МВФ говорится не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. в сообщении.

Принципиальная позиция неизменна: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Как пояснили в министерстве, во время подготовки дорожной карты нарабатывается, прежде всего, механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.

"То есть, как и во время предварительных пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения", - подытожили в Минэнерго.

Напомним, что ранее Киевская городская государственная администрация не согласовала повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение почти до 90 гривен за кубометр, который ранее рассчитал "Киевводоканал".

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