В Прикарпатье пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В поселке Делятин Ивано-Франковской области водитель, который сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 21 июля около 20:50 в Надворнянском районе.

По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем, имея 2,69 промилле алкоголя в крови. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в каменное ограждение.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров, в том числе шестилетний ребенок. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Полицейские задержали водителя. Следователи приступили к уголовному производству и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в Киеве 22 июля из-за дорожно-транспортного происшествия осложнено движение транспорта на перекрестке улиц Даниила Щербаковского и Эстонской. Водителей призывают учесть ситуацию при планировании поездок