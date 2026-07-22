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22 июля 2026, 20:37

Шантажировал малолетнюю и хранил тысячи файлов: в Винницкой области педофилов приговорили к 13 и 9 годам тюрьмы

22 июля 2026, 20:37
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Могилев-Подольской окружной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Винницкой области и 57-летнего жителя Киевщины в преступлениях, связанных с детской порнографией

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В суде прокуроры доказали, что 45-летний житель Винницкого района на протяжении 2015-2025 годов накопил и хранил более 500 файлов с детской порнографией.

В 2023 году он начал общение в интернете с семилетним ребенком, выдавая себя за 17-летнего подростка. В дальнейшем, применяя психологическое давление и шантаж, он в течение двух лет заставлял ребенка снимать части своего обнаженного тела и посылать ему.

Также установлено, что часть запретного контента он распространял в закрытых группах в мессенджерах. В частности, долгое время обменивался такими материалами с 57-летним жителем Киевщины, которому поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

В ноябре 2025 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих мужчин.

17.07.2026 районный суд вынес обвиняемым приговор. За совершенные преступления житель Виннитчины приговорен к 13 годам заключения, а его приятель из Киевщины - к 9 годам. Обоим запрещено работать с детьми в течение трех лет.

В суде мужчины своей вины не признали.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку

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