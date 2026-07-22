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22 липня 2026, 22:50

Україна отримає лазерну зброю для ППО - заступник головкома

22 липня 2026, 22:50
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Фото з відкритих джерел
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Заступник головнокомандуючого ЗСУ розповів, що в України буде лазерна зброя. За його словами, за допомогою таких технологій можна краще збивати ворожі цілі

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Заступник головкома Андрій Лебеденко зазначив, що лазерна зброя вже сьогодні вміє збивати FPV-дрони. За його словами, в Україні така зброя може з'явитися вже за 2-3 місяці.

"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю", - каже заступник головкома.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США нададуть ліцензії Україні на вироблення ракет Patriot. За словами Володимира Зеленського, українська команда вже працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, при цьому політична домовленість вже є.

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