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20 июля 2026, 10:40

155-я бригада получила нового командира: им стал полковник Андрей Крока

20 июля 2026, 10:40
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Фото: Facebook/155 отдельная механизированная бригада
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Полковник Андрей Крока возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской

О назначении нового командира сообщили в самой бригаде, сообщает RegioNews.

Во время принятия боевого флага Андрей Крока заявил, что для него это большая честь, а флаг бригады символизирует стойкость, мужество и несокрушимость военных.

"Несмотря на все испытания и тяжелые бои на Покровском направлении, бригада продолжает бороться, защищать нашу страну и приближать Победу. Я верю, что вместе мы восстановим хорошее имя 155 отдельной механизированной бригады", – сказал новый командир.

Ранее полковник занимал должность заместителя командира 155-й отдельной механизированной бригады.

Как известно, 155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской принимает участие в боевых действиях на одном из самых сложных направлений фронта.

Напомним, 14 июля Рокитнянский районный суд Киевской области отправил под стражу экскомандира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. Экскомбрига и еще девять военнослужащих бригады подозревают в незаконном похищении и умышленном убийстве Максима и Романа Мосейчук из села Калиновка Киевской области.

Что известно о деле

В СМИ сообщали, что в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области, после чего насильно вывезли их в неизвестном направлении.

По информации источников издания, правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению мужчин. Среди задержанных – командир одного из батальонов бригады.

Также, по данным hromadske, после задержания подчиненных скрылся командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов. Впоследствии в оперативном командовании "Север" подтвердили, что он самовольно покинул воинскую часть.

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