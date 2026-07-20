155-та бригада отримала нового командира: ним став полковник Андрій Крока

Фото: Facebook/155 окрема механізована бригада

Про призначення нового командира повідомили у самій бригаді, передає RegioNews.

Під час прийняття бойового прапора Андрій Крока заявив, що для нього це велика честь, а стяг бригади символізує стійкість, мужність і незламність військових.

"Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо добре ім’я 155-ї окремої механізованої бригади", – сказав новий командир.

Раніше полковник обіймав посаду заступника командира 155-ї окремої механізованої бригади.

Як відомо, 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської бере участь у бойових діях на одному з найскладніших напрямків фронту.

Нагадаємо, 14 липня Рокитнянський районний суд Київської області відправив під варту екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Екскомбрига та ще дев'ятьох військовослужбовців бригади підозрюють у незаконному викраденні та умисному вбивстві Максима і Романа Мосейчуків із села Калинівка Київської області.

Що відомо про справу

У ЗМІ повідомляли, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку.

За інформацією джерел видання, правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення чоловіків. Серед затриманих – командир одного з батальйонів бригади.

Також, за даними hromadske, після затримання підлеглих зник командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Згодом в оперативному командуванні "Північ" підтвердили, що він самовільно залишив військову частину.