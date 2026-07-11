Командира 155-й бригады разыскивают, его подчиненных подозревают в похищении людей

Дом семьи Лучанова. Фото: hromadske

Командир 155-й отдельной механизированной бригады самовольно покинул место службы, его разыскивают. В то же время ряд военнослужащих этой бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин

Об этом hromadske сообщили два источника в Силах обороны и один в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Оперативное командование "Север" подтвердило, что правоохранители проводят расследование в отношении военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, а местонахождение командира воинской части А5001 Станислава Лучанова устанавливают.

В ОК "Север" заявили, что фигурирующие в производстве военнослужащие отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями.

"По факту указанного события правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Север" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные поступки получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность согласно действующему законодательству", – сообщили в командовании.

Также в ОК "Север" отметили, что местонахождение командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова сейчас устанавливают. По информации командования, он самовольно покинул место службы.

Ранее стало известно, что девять военнослужащих 155-й бригады задержали в рамках расследования дела о похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

По данным следствия, в ночь на 28 июня группа людей ворвалась во двор двух мужчин в Белоцерковском районе и вывезла их в неизвестном направлении.

В рамках дела задержаны девять военнослужащих, среди которых, по сообщениям СМИ, был командир одного из батальонов бригады.

Станислав Лучанов. Фото: с сайта бригады

Справка: Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года (до этого он занимал должность начальника штаба 425-го полка "Скала").

Это уже не первый инцидент в подразделении: в мае этого года в сети появилось видео, на котором военный 155-й бригады избивал другого бойца, сидевшего на земле с завязанными руками. Тогда Лучанов публично отрицал свою причастность к избиению и осудил такие действия.

Напомним, уже вторую неделю не утихает скандал относительно отдельного штурмового полка "Скала". По данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

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