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Военно-Морские силы ВС Украины совместно с ГУР уничтожили три вражеских морских безэкипажных катера (МБЭКи)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По данным военных, вражеские цели были обнаружены и поражены благодаря слаженным действиям подразделений.

В ВМС отметили, что "каждая такая успешно отраженная атака – это спасенные жизни и очередной удар по планам агрессора".

Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины.