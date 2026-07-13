Разоблачили таможенников, зарабатывавших на взятках

Фото: СБУ

Правоохранители задержали двух должностных лиц региональных подразделений Государственной таможенной службы. Их подозревают в незаконных схемах

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Виннице правоохранители разоблачили главного государственного инспектора местной таможни, который за денежное вознаграждение предлагал брокерам беспрепятственно оформлять запчасти к грузовым транспортным средствам в режиме "экспорт". Если отказывали платить, чиновник искусственно затягивал оформление по безосновательным таможенным процедурам.

За эти "услуги" он хотел получать от 300 до 700 долларов.

Во Львовской области задержан начальник одного из отделов таможенного поста "Городок", который установил "тариф" в 60 долларов за беспрепятственное оформление импортированных авто. В случае отказа платить чиновник угрожал импортерам задержкой растаможки.

Оба чиновника были задержаны после получения взяток. Теперь им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности. Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.