Викрили митників, які заробляли на хабарях

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох посадовців регіональних підрозділів Державної митної служби. Їх підозрюють у незаконних схемах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Вінниці правоохоронці викрили головного державного інспектора місцевої митниці, який за грошову винагороду пропонував брокерам безперешкодно оформлювати запчастини до вантажних транспортних засобів у режимі "експорт". Якщо відмовляли платити, чиновник штучно затягував оформлення з безпідставними митними процедурами.

За ці "послуги" він хотів отримувати від 300 до 700 доларів США.

У Львівській області затримали начальника одного з відділів митного поста "Городок", який встановив "тариф" у 60 доларів за безперешкодне оформлення імпортованих авто. У разі відмови платити чиновник погрожував імпортерам затримкою розмитнення.

Обох чиновників затримали після отримання хабарів. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність. Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.