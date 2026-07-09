12 танкерів і нафтотермінал: Сили оборони уразили паливні об'єкти РФ

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та воєнно-економічних об’єктів Росії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Серед уражених цілей – 12 російських танкерів, буксир і суховантаж в акваторії Азовського моря, а також нафтоналивний термінал у Ростовській області.

За даними Генштабу, уражені судна використовувалися для постачання пально-мастильних матеріалів російським військам, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Також українські підрозділи уразили нафтоналивний термінал "Юг Руси" у місті Батайськ Ростовської області. У районі підприємства зафіксували пожежу. Наслідки удару та масштаби збитків уточнюються.

У Генштабі зазначили, що цей об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення російських військ паливом.

Крім того, Сили оборони уразили склад боєприпасів російської армії у районі Сорокиного Луганської області. Результати ударів уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій заявили про ураження двох нафтопереробних підприємств Росії у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан.