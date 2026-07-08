Кровавый день на Херсонщине: российские атаки унесли жизни трех гражданских, 12 раненых

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В Херсонской области в течение 8 июля в результате российских атак три человека погибли, 12 человек получили травмы

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, 8 июля российская армия атаковала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием, дронами разного типа.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии три человека погибли, 12 получили травму.

В частности, в Херсоне из-за атак дронов погибли двое мужчин, 72-х и 53-х лет, и 72-летняя женщина. Также пострадали 12 горожан – враг направлял БПЛА на транспорт, перекресток улиц, здания.

Повреждения получили частные дома, маршрутный и легковой автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что в Запорожье и Запорожском районе из-за российских дроновых атак ранены 75-летняя женщина и 12-летний мальчик.