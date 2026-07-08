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08 июля 2026, 20:45

Новые правила выдачи водительских удостоверений: что изменилось для украинцев

08 июля 2026, 20:45
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Фото иллюстративное
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Правительство приняло изменения в правила выдачи водительских прав и допуска граждан к управлению транспортными средствами

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews .

Теперь срок действия удостоверений будет зависеть от категории транспортного средства, а нововведения должны приблизить украинские правила к европейским стандартам и повысить безопасность дорожного движения.

"Правительство приняло изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Главная цель этих изменений - постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения", - отметил он.

Клименко поінформував, що посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу: 15 років - для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ), а на 5 років - для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

"После восстановления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения самое регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", - добавил он.

По словам министра, особое внимание уделят водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, ввиду повышенного уровня ответственности на дорогах.

Они будут обменивать удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра.

В то же время важно знать: выданные ранее постоянные водительские удостоверения остаются действительными до даты, указанной на документе; при обмене водительского удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

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