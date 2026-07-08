Викрили агента РФ, який намагався отримати топпосаду в енергокомпанії

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Правоохоронці викрили російського агента. Він намагався отримати топпосаду в енергетичній компанії, щоб "зливати" інформацію росіянам

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що агент виявився експертом в галузі енергетики з досвідом роботи на профільних підприємствах. Завдяки цьому він просував свою кандидатуру на керівні посади в українські енергетичні компанії.

За сприяння російських спецслужб підозрюваний намагався отримати посаду топменеджера на підприємстві, яке на українському ринку має монопольне становище. Завдяки цьому він міг би впливати на ключові рішення у підприємстві.

На думку слідства, у разі призначення агента росіяни могли б отримати доступ до інформації про вразливі місця, систему захисту та роботу об’єктів критичної інфраструктури України. Зокрема, раніше він уже передавав росіянам інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі економіки України.

Відомо, що завербували чоловіка ще перед початком повномасштабної війни. Тепер його відправили під варту без права на заставу. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила та затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в регіоні.