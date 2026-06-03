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03 июня 2026, 16:25

"Заработали" на генераторах для ВСУ: разоблачены чиновники воинской части на убытках в 11 млн грн

03 июня 2026, 16:25
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Фото: Офис Генерального прокурора
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САП разоблачила масштабную схему растраты бюджетных средств при закупке генераторов для Вооруженных Сил Украины. Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, которые, вступив в сговор с поставщиками, незаконно повысили стоимость оборудования

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2022 году военная часть заключила с коммерческими предприятиями ряд договоров на поставку такого оборудования на общую сумму более 400 млн. грн.

После этого чиновники вместе с представителем поставщика инициировали изменение условий закупок, ссылаясь на колебания валютного курса и якобы удорожание логистики.

На основании дополнительных соглашений стоимость генераторов и электростанций увеличилась на 14%, хотя закон разрешал повышение не более чем на 10%.

Документы, обосновывающие рост цен, не содержали надлежащих расчетов и подтверждений, а часть приведенных оснований не соответствовала фактическим обстоятельствам. Несмотря на это, изменения в договорах были согласованы.

В результате военная часть уплатила поставщикам средства по завышенным ценам, вместе с тем объемы поставок оборудования были уменьшены. По выводам следствия, государству нанесено более 11 млн грн ущерба.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Суд избрал им меры предосторожности в виде залога по 1 млн грн каждому.

Напомним, что правоохранители разоблачили растрату бюджетных средств во время строительства инженерно-технической защиты электрической подстанции в Закарпатье. Эта подстанция относится к объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

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