В Полтаве накрыли сеть нелегальных вейпов: товара на 5 млн грн
В Полтаве прекращена деятельность 14 торговых павильонов, где продавали электронные сигареты и жидкости в их сомнительное происхождение без разрешительных документов
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews.
По данным следствия, группа из Полтавы и Харькова организовала в городе сеть из 14 киосков для продажи электронных сигарет, жидкостей и комплектующих без фискальных чеков и разрешений.
В ходе санкционированных обысков в торговых павильонах и местах хранения продукции изъяты подакцизные товары и компоненты для их изготовления на сумму около 5 млн. грн.
В частности, изъято более 1100 одноразовых электронных сигарет, более 1300 флаконов готовых жидкостей, около 400 наборов компонентов, а также около 30 тысяч флаконов с сырьем для изготовления жидкостей, в том числе глицерином, ароматизаторами и никотиновыми усилителями вкуса.
Также изъяты наличные деньги и мобильные телефоны.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Детективы БЭБ устанавливают всех лиц, имеющих отношение к организации и функционированию нелегального бизнеса.
Напомним, в Украине разоблачена масштабная схема незаконного производства и сбыта жидкостей для электронных сигарет, которая действовала с 2023 года. Продукцию продавали через сеть физических торговых точек и онлайн-магазины. К функционированию схемы было привлечено более 200 человек.
Ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.
Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.
