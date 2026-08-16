В Херсонской области из-за вражеских обстрелов пострадали четыре человека

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В результате российских атак на Херсонщине 16 августа пострадали четверо гражданских. Прокуратура начала досудебное расследование по факту возможных военных преступлений

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, российские войска атаковали населенные пункты области с применением авиации, ствольной артиллерии и беспилотников разных типов.

По состоянию на 17:30 известно о четырех раненых. Все они получили травмы в результате атак российских БПЛА в Херсоне и селе Ингулец.

В результате обстрелов также повреждены частные и многоквартирные дома, корпус больницы, магазин, складские помещения, гаражи, служебные и легковые автомобили.

По фактам атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что российские войска атаковали 16 августа Павлоград Днепропетровской области. В результате удара возник пожар на территории частного домовладения.