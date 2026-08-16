В Киеве из-за ДТП на мосту Патона затруднено движение транспорта
В Киеве 16 августа на мосту Патона произошло ДТП
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
Как сообщили в полиции, движение затруднено в обоих направлениях.
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбрать альтернативный путь.
Напомним, что в Ровно 15 августа около 14:40 на улице Вячеслава Чорновила произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
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