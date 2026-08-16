Баллистика, тысячи дронов и бомб: Зеленский о последствиях массированных атак по 13 областях Украины

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Российские войска в течение недели атаковали Украину 62 ракетами, более 1550 ударными беспилотниками и около 1560 авиационными бомбами. Большинство ракет были баллистическими

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

"Только в течение этой недели 13 областей были под ударами. Враг выпустил по нашим городам и общинам более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты. Среди них большинство баллистика разных типов", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, экстренные службы продолжают работать на местах ночных и утренних российских ударов.

В Киеве спасатели ликвидировали пожары, сейчас продолжаются аварийные работы. В результате атаки в столице и области ранения получили шесть человек.

Баллистическими ракетами русские войска также атаковали Кременчуг и Кривой Рог. В Кривом Роге погибли два человека, еще 14 пострадали. В Сумах погиб один человек.

"Повсюду, где россияне дотягиваются своей баллистикой, они бьют по гражданской инфраструктуре. В Кривом Роге двое погибших и еще 14 человек пострадали. Есть погибший человек в Сумах. Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский.

Президент также сообщил о новой волне российских беспилотников. По его словам, с утра воздушная тревога продолжается во многих регионах Украины.

Зеленский поблагодарил спасателей, полицейских, медиков и других служб, которые первыми прибывают на места российских атак и помогают пострадавшим.

Он также призвал международных партнеров усиливать противовоздушную оборону Украины.

"Очень важно, чтобы эта самоотверженность наших людей дополнялась новыми шагами партнеров для защиты неба. Когда северокорейская баллистика разрушает инфраструктуру и уносит жизнь здесь, в Европе, нельзя позволить, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах. Защита жизни нужна. Россию нужно остановить. – подчеркнул президент.

Напомним, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей.