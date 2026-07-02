Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
Силы обороны за сутки ликвидировали 1140 оккупантов, 57 артсистем, пять бронемашин, семь РСЗО, а также 353 единицы авто и спецтехники. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 405 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны. Глава государства отметил, что СБУ в последние месяцы демонстрирует высокие показатели защиты украинских позиций на фронте благодаря применению беспилотных систем разных типов.
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