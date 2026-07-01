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01 липня 2026, 16:47

Збитки на 2,5 млн грн: трьом митникам повідомили про підозру через оборудки з імпортом техніки

01 липня 2026, 16:47
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці повідомили про підозру трьом службовим особам митного органу за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2021 року підозрювані здійснювали митне оформлення імпортної спеціальної техніки в інтересах комерційного підприємства.

Посадовці не забезпечили належної перевірки відомостей, зазначених у митних деклараціях, зокрема щодо походження товарів, року виготовлення та митної вартості.

Попри автоматично сформовані системою управління ризиками повідомлення про необхідність проведення додаткових перевірок, вони не виконали передбачені законом митні формальності та завершили оформлення товарів із використанням недостовірних даних.

Унаслідок таких дій суб’єкт господарювання не сплатив митні платежі у повному обсязі. До Державного бюджету України не надійшло майже 2,5 млн грн обов’язкових платежів.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили чиновника одного з постів митниці у Львівській області. Відомо, що він вимагав від компаній-імпортерів хабарі за безперешкодне ввезення авто в Україну

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