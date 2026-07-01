Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 липня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59 та 151 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили ракету Х-59 та 130 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 1 липня російські військові атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області. Загинула жінка, троє поранених.