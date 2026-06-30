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30 червня 2026, 23:55

Бензин знову дорожчає: які цінники на українських АЗС

30 червня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні змінюються ціни на пальне на тлі ситуації на Близькому Сході. При цьому урядом запроваджені низка заходів, щоб не допустити різкого подорожчання

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 30 червня в Україні середні ціни на АЗС такі:

  • Бензин А-95 преміум - 78,74 гривні за літр (+0,51 гривні);
  • Бензин А-95 - 74,59 гривні за літр (-0,04 гривні);
  • Бензин А-92 - 68,85 гривні за літр (без змін);
  • Дизельне паливо - 76,19 гривні за літр (-0,22 гривні);
  • Газ автомобільний - 40,65 гривні за літр (-0,07 гривні).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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