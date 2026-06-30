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30 червня 2026, 15:20

Чоловік із прогресуючим псоріазом виявився мобілізованим: що вирішив суд

30 червня 2026, 15:20
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Фото з відкритих джерел
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Чоловік із прогресуючим псоріазом просив суд захистити його від мобілізації. Він просив визнати протиправною бездіяльність ЦВЛК щодо ненадання відповіді на його заяву

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік просив тимчасово зобов'язати ТЦК надати йому відстрочку. Також він просив заборонити Центральній ВЛК та підпорядкованим їй військово-лікарським комісіям ухвалювати рішення щодо його придатності без урахування актуальних медичних документів.

У 2025 році, як він розповів, він звернувся до Нацполіції щодо його розшуку у зв'язку з незавершеним проходженням ВЛК. За його словами, працівники поліції та ТЦК зупинили його автомобіль і намагалися примусово доставити його для проходження ВЛК. Крім того, він зауважує, що має псоріаз у прогресуючій стадії, що, на його думку, створює ризики для здоров'я.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову. Суд зауважив, що не встановлює медичні діагнози, а лише перевіряє, чи дотрималась ВЛК закону. Якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення, суд може скасувати неправомірне рішення ВЛК та зобов'язати провести повторний медичний огляд з урахуванням наявних медичних документів.

Нагадаємо, раніше Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо військової служби чоловіка. З'ясувалось, що після мобілізації у нього виявили пухлину.

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