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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у пʼяти регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Також через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, 30 червня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються обмеження. Зокрема, діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Споживачів закликають, за можливості, користуватися енергоємними електроприладами вдень – з 10:00 до 15:00, а у вечірній період максимального навантаження, з 16:00 до 23:00, ощадливо споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та уникнути запровадження більш жорстких обмежень.

Нагадаємо, Київ та область ввечері 29 червня накрила потужна негода. Здійнявся сильний вітер, який повалив дерева на кількох вулицях міста.