Генштаб: за добу РФ втратила 1250 військових і 606 одиниць техніки
Втрати окупантів впродовж минулої доби склали 1250 одиниць живої сили та 606 одиниць техніки. Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по28.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як накривали вогнем російські боєкомплекти. Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили та знищили ворожу гармату Д-30, вантажівку з БК, інженерну техніку, автомобіль та мотоцикл.
Українські військові рознесли російські БКВсі новини »
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