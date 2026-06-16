"Для меня это честь": Усик рассказал о личном разговоре с Трампом
Украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями после посещения Белого дома и личного знакомства с президентом США Дональдом Трампом
Об этом он написал в своем Telegram, передает RegioNews.
Спортсмен опубликовал совместное фото с американским лидером, бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом и его супругой.
"Для меня было честью побывать в Белом доме и лично познакомиться с Дональдом Трампом. Очень благодарен за возможность общения и личного разговора!" – написал Усик.
Также боксер поблагодарил Трампа за приглашение, гостеприимство и теплый прием.
Как известно, украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик в пятницу, 12 июня, встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом.
Официально причины визита Усика в Белый дом не называют, однако по всей вероятности, он приехал на день рождения Дональда Трампа. В воскресенье, 14 июня, американскому лидеру исполнилось 80 лет.
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