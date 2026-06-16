"Для меня это честь": Усик рассказал о личном разговоре с Трампом

Фото: Telegram/Usyk. The Cat. Oleksandr

Украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями после посещения Белого дома и личного знакомства с президентом США Дональдом Трампом

Об этом он написал в своем Telegram, передает RegioNews.

Спортсмен опубликовал совместное фото с американским лидером, бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом и его супругой.

"Для меня было честью побывать в Белом доме и лично познакомиться с Дональдом Трампом. Очень благодарен за возможность общения и личного разговора!" – написал Усик.

Также боксер поблагодарил Трампа за приглашение, гостеприимство и теплый прием.

Как известно, украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик в пятницу, 12 июня, встретился в Овальном кабинете Белого дома с президентом США Дональдом Трампом.

Официально причины визита Усика в Белый дом не называют, однако по всей вероятности, он приехал на день рождения Дональда Трампа. В воскресенье, 14 июня, американскому лидеру исполнилось 80 лет.

Читайте также: Король без короны: политический портрет Дональда Трампа