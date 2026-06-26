До України наближається сильна спека

Фото: ДСНС

27–29 червня у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну погоду можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також у русі транспорту

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій із посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

У ДСНС закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах і на природі.

Рятувальники нагадують, що не можна розпалювати багаття у невстановлених місцях, залишати вогонь без нагляду, кидати недопалки чи сірники на суху траву, а також випалювати суху рослинність.

У службі наголосили, що за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб — до 30 600 гривень. На територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 240 гривень.

Нагадаємо, що через підвищення температури повітря на автомобільних дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту.