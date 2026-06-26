11:28  26 июня
На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
10:07  26 июня
На границе на Буковине разоблачили мужчину с поддельными документами на детей
09:22  26 июня
В Ровенской области столкнулись грузовик и авто полиции: трое пострадавших
UA | RU
UA | RU
26 июня 2026, 17:27

Трагедия во время построения: дело комбата, чье решение привело к гибели 19 человек, направлено в суд

26 июня 2026, 17:27
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Дело в отношении командира батальона беспилотных систем, организовавшего торжественное построение военнослужащих в ноябре 2025 года, пошло в суд. Тогда в результате удара РФ по месту происшествия погибли 19 человек

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

1 ноября 2025 года российская ракета ударила по месту торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и 7 гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения.

Следствие установило, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания батальона и награждения личного состава вопреки действующим приказам военного командования, прямо запрещавшим построение и массовое скопление личного состава вне укрытий.

Генпрокурор подчеркнул, что даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прекращено, а военнослужащих не рассредоточили.

Кроме того, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации.

По данным следствия, данные стали известны россиянам и были использованы для уточнения цели ракетного удара.

26 июня обвинительный акт в отношении командира батальона направили в суд. Обвиняемому инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что 1 ноября 2025 года во время открытой церемонии награждения военных на Днепропетровщине враг нанес ракетный удар, в результате чего погибли несколько бойцов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные командир погибшие военные построение
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Авиация, дроны и артиллерия: оккупанты нанесли удары по Херсону, есть раненые
26 июня 2026, 19:21
В Житомирской области разоблачили схему на электроэнергии: убытков почти на полмиллиона
26 июня 2026, 19:10
В Черкасской области руководство коммунального учреждения разворовало бюджет
26 июня 2026, 18:59
"Многодетный отец" за 10 тысяч долларов: в Кировоградской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
26 июня 2026, 18:47
Масштабное ДТП в Черкассах: столкнулись два автомобиля и маршрутка
26 июня 2026, 18:26
Незаконные приговоры "азовцам": российского судью будут судить за нарушение обычаев войны
26 июня 2026, 17:59
Срок госпомощи истекает: кому из украинцев нужно успеть пройти медицинское обследование
26 июня 2026, 17:55
Украина вернула из плена 160 защитников, в том числе 115 героев Мариуполя
26 июня 2026, 17:41
В Киеве мужчина обратился в больницу, а его отправили домой: через два дня он скончался
26 июня 2026, 17:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »