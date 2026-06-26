Трагедия во время построения: дело комбата, чье решение привело к гибели 19 человек, направлено в суд

Фото: Офис Генерального прокурора

Дело в отношении командира батальона беспилотных систем, организовавшего торжественное построение военнослужащих в ноябре 2025 года, пошло в суд. Тогда в результате удара РФ по месту происшествия погибли 19 человек

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

1 ноября 2025 года российская ракета ударила по месту торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и 7 гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения.

Следствие установило, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания батальона и награждения личного состава вопреки действующим приказам военного командования, прямо запрещавшим построение и массовое скопление личного состава вне укрытий.

Генпрокурор подчеркнул, что даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прекращено, а военнослужащих не рассредоточили.

Кроме того, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации.

По данным следствия, данные стали известны россиянам и были использованы для уточнения цели ракетного удара.

26 июня обвинительный акт в отношении командира батальона направили в суд. Обвиняемому инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что 1 ноября 2025 года во время открытой церемонии награждения военных на Днепропетровщине враг нанес ракетный удар, в результате чего погибли несколько бойцов.