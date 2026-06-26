Трагедія під час шикування: справу комбата, чиє рішення призвело до загибелі 19 людей, скеровано до суду

Фото: Офіс Генерального прокурора

Справу щодо командира батальйону безпілотних систем, який організував урочисте шикування військовослужбовців у листопаді 2025 року пішла до суду. Тоді унаслідок удару РФ по місцю події загинули 19 людей

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей із них 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців зазнали поранень.

Слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування, які прямо забороняли шикування й масове скупчення особового складу поза укриттями.

Генпрокурор наголосив, що навіть після оголошення повітряної тривоги й ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили.

Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію.

За даними слідства, ці дані стали відомі росіянам та були використані для уточнення цілі ракетного удару.

26 червня обвинувальний акт щодо командира батальйону скерували до суду. Обвинуваченому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що 1 листопада 2025 року під час відкритої церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині ворог завдав ракетного удару, унаслідок чого загинули кілька бійців.