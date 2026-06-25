ЕС запускает кредит на 90 млрд евро для Украины: стартовали выплаты

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Украина получит первый транш макрофинансовой помощи – 3,2 млрд евро по кредиту ЕС на 90 млрд

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает RegioNews.

По ее словам, это первый транш в рамках кредитного пакета в 90 млрд евро.

"Сегодня мы переводим первый транш этого кредита – это 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня", – сказала фон дер Ляен.

Она также отметила, что с начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз вместе с государствами-членами уже предоставили Украине около 200 млрд. евро помощи.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что в ближайшие дни ЕС начнет перевод средств из отдельного пакета на 6 млрд евро, который будет направлен на производство беспилотников для Украины.

"Это действительно солидарность в действии", – подчеркнула фон дер Ляен.

Напомним, в апреле послы государств-членов Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20 пакет санкций против России.

В конце мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о займе. Средства планируют направить на: покрытие дефицита государственного бюджета, поддержку макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала Украины.