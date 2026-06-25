ЄС запускає кредит на 90 млрд євро для України: стартували виплати

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Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги – 3,2 млрд євро з кредиту ЄС на 90 млрд

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає RegioNews.

За її словами, це перший транш у межах кредитного пакета на 90 млрд євро.

"Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту – це 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз разом із державами-членами вже надали Україні близько 200 млрд євро допомоги.

Крім того, очільниця Єврокомісії повідомила, що в найближчі дні ЄС розпочне переказ коштів із окремого пакета на 6 млрд євро, який буде спрямований на виробництво безпілотників для України.

"Це насправді солідарність у дії", – підкреслила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в квітні посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

У кінці травня Верховна Рада ратифікувала угоду про позику. Кошти планують спрямувати на: покриття дефіциту державного бюджету, підтримку макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу України.