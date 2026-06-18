Цены на топливо в Украине рухнули: какие ценники на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке изменялись цены на топливо. Впоследствии правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 18 июня средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 78,35 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,81 гривны за литр;
- бензин А-92 – 68,82 гривны за литр;
- дизтопливо – 80,07 гривны за литр;
- автогаз – 43,29 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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