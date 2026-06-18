Ціни на пальне в Україні рухнули: які цінники на АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході змінювались ціни на пальне. Згодом уряд запровадив заходи, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 18 червня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,35 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,81 гривні за літр;
- бензин А-92 – 68,82 гривні за літр;
- дизпальне – 80,07 гривні за літр;
- автогаз – 43,29 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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