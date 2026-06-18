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К концу этого года Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16

Об этом 18 июня сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

"В этом году мы поможем, передав семь F-16. Четыре – на запчасти, три – для работы в небе Украины, чтобы защищать Украину от российской агрессии и дронов "Шахед", – сказал министр.

Франкен также заявил, что предложит правительству передать Украине все бельгийские F-16 в ближайшие годы.

Впрочем, по его словам, темпы передачи будут зависеть от поступления в бельгийские ВВС новых истребителей F-35.

"Мы должны получить F-35 до того, как сможем передать F-16, ведь должны обеспечивать собственную противовоздушную оборону и выполнять роль Бельгии в ядерной доктрине НАТО. Поэтому сначала мы должны получить F-35, а потом уже можем передавать F-16", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Украина может получить лицензии на производство ракет-перехватчиков. Об этом говорилось в совместном заявлении лидеров G7.