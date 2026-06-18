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До кінця цього року Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16

Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає RegioNews із посиланням на "Радіо Свобода".

"Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири – на запчастини, три – для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів "Шахед", – сказав міністр.

Франкен також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Втім, за його словами, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.

"Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Про це йшлося у спільній заяві лідерів G7.