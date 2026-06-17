Украинские военные разнесли пушки и "ждуны" окупантов на Курщине
Украинские военные ежедневно продолжают атаковать оккупантов на фронте. В этот раз защитники показали свежую кадры. В частности, из Курской области РФ
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бригады "Стальная граница" в составе Сил обороны. Они выполняют задачи на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
"За минувшие сутки бойцы уничтожили 2 окупантов, пушку, 2 антенны, дрона-"ждуна", наземный роботизированный комплекс, 2 укрытия и 2 склада БК", - говорят военные.
Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.
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