Украинские военные разнесли пушки и "ждуны" окупантов на Курщине

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные ежедневно продолжают атаковать оккупантов на фронте. В этот раз защитники показали свежую кадры. В частности, из Курской области РФ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бригады "Стальная граница" в составе Сил обороны. Они выполняют задачи на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

"За минувшие сутки бойцы уничтожили 2 окупантов, пушку, 2 антенны, дрона-"ждуна", наземный роботизированный комплекс, 2 укрытия и 2 склада БК", - говорят военные.

Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.