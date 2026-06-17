Українсьі військові рознесли гармати та "ждуни" окупантів на Курщині
Українські військові щодня продовжують атакувати окупантів фронті. На цей раз захисники показали свіжу кадри. Зокрема, з Курської області РФ
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бригади "Сталевий кордон" у складі Сил оборони. Вони виконують завдання на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
"За минулу добу бійці знищили 2 окупантів, гармату, 2 антени, дрона-"ждуна", наземний роботизований комплекс, 2 укриття та 2 склади БК", - кажуть військові.
Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.
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