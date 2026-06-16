Пограничники устроили рейд посадками россиян
Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали новые кадры, где они атакуют позиции россиян
Об этом сообщает "Государственная пограничная служба", передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу подразделения "Страж" бригады "Месть", работающего на Лиманском направлении. Украинские защитники провели очередной урожайный рейд по посадкам и тропам, где засели россияне.
Напомним, ранее украинские пограничники накрыли огнем россиян вблизи Волчанска.
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Нож в спину: в Кривом Роге полиция задержала мужчину за нападение на хозяина квартиры
16 июня 2026, 20:59Подростки устроили пьяный дебош в харьковском парке: полиция составила протоколы
16 июня 2026, 20:50Еще 15 лет за решеткой: суд вынес третий приговор гауляйтеру Херсонщины Сальдо за кражу зерна
16 июня 2026, 20:40Теракт за 10 тысяч долларов: в Киеве осудили исполнителя покушения на военного
16 июня 2026, 19:59Россияне убили мирного жителя в Херсонской области: вражеский дрон атаковал улицу в селе Выровка
16 июня 2026, 19:44На Днепропетровщине полиция разоблачила наркодельца с арсеналом запрещенных веществ
16 июня 2026, 19:35В Винницкой области будут судить мужчину, который насиловал 14-летнюю дочь своей гражданской жены
16 июня 2026, 18:59Во Львовской области мужчина забил знакомого до смерти
16 июня 2026, 18:55Резня в Покрове: полиция задержала злоумышленника, тяжело ранившего юношу
16 июня 2026, 18:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США