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08 июня 2026, 19:30

Пограничники "накрыли" россиян близ Волчанска

08 июня 2026, 19:30
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали, как они уничтожали россиян дронами

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные обнаружили группу окупантов, которая выполняла свои задачи с роботизированным комплексом. Защитники ударили по целям дронами. В результате уничтожен вражеский наземный роботизированный комплекс и два транспортных средства противника. Также россияне понесли потери и по "живой силе".

"Ежедневно пилоты РУБпАК "Апекс" ведут воздушную разведку, обнаруживают перемещение противника и наносят точных ударов по его силам и средствам. Их работа помогает удерживать врага, поддерживать действия смежных подразделений и обеспечивать оборону украинской земли", - говорят пограничники.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ.

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