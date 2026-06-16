Прикордонники влаштували рейд посадками росіян
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали нові кадри, де вони атакують позиції росіян
Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу підрозділу "Страж" бригади "Помста", який працює на Лиманському напрямку. Українські захисники провели черговий урожайний рейд посадками і стежками, де засіли росіяни.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники накрили вогнем росіян поблизу Вовчанська.
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка
16 червня 2026, 19:44На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділка з арсеналом заборонених речовин
16 червня 2026, 19:35На Вінниччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини
16 червня 2026, 18:59На Львівщині чоловік забив знайомого до смерті
16 червня 2026, 18:55Різанина у Покрові: поліція затримала зловмисника, який тяжко поранив юнака
16 червня 2026, 18:52На Житомирщині керівник лікарні за 4 тисячі доларів списував з військової служби
16 червня 2026, 18:40Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених
16 червня 2026, 18:23На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
16 червня 2026, 18:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США